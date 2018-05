Lutadores do UFC Rio 9 fazem treino aberto no Barra Shopping

Vitor Belfort, Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré, a campeã Amanda Nunes e outros atletas do evento se apresentam ao público nesta quarta (9)

Na noite desta quarta-feira (9), a partir das 18h, as principais estrelas do UFC Rio 9 fazem um treino aberto ao público no Barra Shopping. O evento é gratuito.



Dentre as principais estrelas, estarão a campeã do peso-galo feminino Amanda Nunes, sua desafiante Raquel Pennington, os ex-campeões da organiznação Vitor Belfort e Lyoto Machida, que se enfrentarão no sábado, na despedida do fenômeno, o brasileiro Ronaldo Jacaré e o americano Kelvin Gastelum, que duelam entre si na luta que colocará o vencedor na posição de desafiante do cinturão dos médios, e a bicampeã mundia de jiu-jitsu Mackenzie Dern, promessa brasileira no MMA que faz sua segunda luta no Ultimate.



O UFC Rio 9 será disputado no próximo sábado, na Jeunesse Arena e tem como luta principal o duelo pelo cinturão do peso-galo feminino entre a atual campeã Amanda Nunes e a desafiante Raquel Pennington. O evento também marca a despedida de Vitor Belfort do octógono, em luta contra o ex-campeão dos meio-pesados Lyoto Machida. O card conta com a presença de 13 lutadores brasileiros em 12 lutas.



Confira o card completo do UFC Rio 9:



CARD PRINCIPAL

Amanda Nunes x Raquel Pennington

Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Mackenzie Dern x Amanda Cooper

John Lineker x Brian Kelleher

Vitor Belfort x Lyoto Machida

CARD PRELIMINAR

Cezar Mutante x Karl Roberson

Oleksiy Oliynyk x Junior Albini

Davi Ramos x Nick Hein

Eliseu Capoeira x Sean Strickland

Warlley Alves x Sultan Aliev

Thales Leites x Jack Hermansson

Alberto Mina x Ramazan Emeev