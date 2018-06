Lukaku se machuca e não deve enfrentar Inglaterra

Artilheiro do Mundial com quatro gols, junto a Cristiano Ronaldo, tem problema nos ligamentos do tornozelo

O atacante da Bélgica, Romero Lukaku, artilheiro da Copa do Mundo da Rússia com quatro gols, junto a Cristiano Ronaldo, teve um incômodo nos ligamentos do tornozelo no jogo contra a Tunísia, neste sábado (23), e não deverá entrar em campo na última partida da fase de grupos, contra a Inglaterra, na próxima quinta-feira (28).



Além do goleador, os meia-atacantes Hazard e Mertens também apresentam pequenos problemas físicos e deverão ser poupados. A Bélgica venceu seus dois primeiros jogos e está muito próxima da classificação às oitavas de final.



"Se tivéssemos sete dias para nos preparamos para o jogo, e depois mais sete para nos preparamos para o próximo, eu iria manter os mesmo time. A realidade, é que em um torneio como a Copa do Mundo um jogador é tão bom quanto os outros 22. Teremos a oportunidade de dar minutos a outros jogadores que merecem e precisamos sanar as lesões dos três (Lukaku, Hazard e Mertens)", explicou o treinador Roberto Martínez.