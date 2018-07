Luis Enrique promete evolução na seleção da Espanha

Treinador estreará em competições oficiais contra a Inglaterra, no dia 8 de setembro, pela Liga das Nações

O novo técnico da seleção da Espanha, Luis Enrique, prometeu nesta quinta-feira (19) que não vai fazer uma revolução no estilo de jogo da equipe nacional, apesar das três decepções consecutivas em grandes competições internacionais (eliminado na 1ª fase da Copa de 2014 e nas oitavas da Euro de 2016 e da Copa de 2018).

"Não vai haver uma revolução, é uma palavra que eu não gosto. Mas precisamos que exista alguma evolução, vão haver mudanças", declarou Luis Enrique na sede da Federação Espanhola de Futebol. "Vamos continuar com nosso estilo, que não exista nenhuma dúvida sobre isso: ser protagonista com a bola. Mas é preciso melhorar muitas coisas", advertiu o ex-técnico do Barcelona.

Luis Enrique dará prioridade para alguns setores, que devem ter alterações. "É preciso defender muito melhor, sofrer muito menos gols. Também é preciso ter mais profundidade, tentar gerar mais chances de gol", insistiu.

O novo comandante prometeu fazer uma grande mudança na situação que atravessa Espanha, comparando sua chegada à seleção com o primeiro ano de Barcelona, em 2014, após um ano sem grandes títulos para o clube catalão.

No primeiro ano comandando Messi e cia., Luis Enrique venceu a tríplice coroa com os títulos do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões.