Luis Enrique é o novo técnico da Espanha

Nesta segunda-feira, a Federeção Espanhola de Futebol anunciou Luis Enrique, 48 anos, como o novo técnico da seleção do país. Após passagem vitoriosa pelo Barcelona, onde ganhou Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Liga do Campeões e Mundial de Clube, Luis Enrique estava em um ano sabático e aceitou o convite para o ciclo até a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.