Lopetegui reconhece legado de CR7, mas está focado no Real sem o português

Treinador diz que 'reinventar' equipe sem Cristiano Ronaldo é um desafio apaixonante

Julen Lopetegui reconhece a importância, nos últimos anos, de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. No entanto, o treinador espanhol diz estar preparado para "reinventar" a equipe madrilenha sem o craque português.



"Cristiano foi um dos jogadores mais importantes da história recente do Real Madrid e que em determinado momento manifestou a sua vontade de sair. O clube facilitou essa saída, reconhecendo o seu legado, que é extraordinário, e desejamos-lhe toda a sorte do Mundo", disse o treinador do Real.



O treinador ainda avaliou: "Quando assinei (meu contrato) Ronaldo era jogador do Real Madrid mas já tinha manifestado a sua vontade de sair, que se concretizou. Como treinador é um desafio apaixonante reinventar a equipe sem Ronaldo, uma equipe competitiva, com máxima ambição, que vá lutar por todos os títulos."



O Real Madrid disputa torneio de amistoso no Estados Unidos e terá pela frente a Juventus, no próximo domingo (5).