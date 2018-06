Lopetegui é mais um treinador que assina com clube em meio à Copa

Na Copa anterior, disputada na Itália, outro técnico da Seleção, Sebastião Lazzaroni, havia assinado um contrato, antes do término do Mundial, para assumir a Fiorentina. O comandante, porém, não teve um bom desempenho e a Seleção foi eliminada nas oitavas de final, para a Argentina.



No Mundial Africa do Sul, em 2010, a então vice-campeã França já havia anunciado que o treinador Raymond Domenech, que estava a frente da equipe desde 2004, não iria seguir no cargo.



O resultado, porém, foi desastroso. A equipe francesa ficou no último lugar do grupo A, com apenas um ponto conquistado. Nos três jogos, o time comandado por Domenech marcou somente um gol e perdeu para México e África do Sul, além de empatar com o Uruguai.



Já na última Copa do Mundo, disputada no Brasil, o treinador responsável por levar a Holanda até as semifinais, Louis Van Gaal, já havia assinado um contrato para ser o novo técnico do Manchester United.



No caso do Mundial de 2014, a situação não atrapalhou a performance da seleção, que venceu os três jogos do grupo B da fase de grupos, além de passar por México e Costa Rica. Nas semifinais, a equipe holandesa caiu para Argentina, em disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.



O bom desempenho de Van Gaal na Copa, porém, não se traduziu no comando da equipe inglesa. Em duas temporadas, o treinador comandou o United em 103 partidas, com x vitórias e somente um título da Copa da Inglaterra.



Desde 2016 no comando da Espanha, Lopetegui segue invicto com 13 vitórias e cinco empates. O treinador substituirá Zidane no comando do time de Madri, que foi tri-campeão da Champions League com o francês.

O técnico da Espanha Julen Lopetegui foi anunciado, nesta terça-feira (12), como o comandante do Real Madrid para as próximas três temporadas. O caso do espanhol não, é o primeiro de um comandante de grandes seleções que assinaram contratos antes do Mundial começar.