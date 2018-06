Lopetegui se emociona em apresentação

O Real Madrid apresentou nesta quinta-feira (14) o técnico espanhol Julen Lopetegui, demitido nesta semana da Espanha, a dois dias da estreia da seleção do seu país na Copa do Mundo da Rússia.



"Espero não me emocionar muito. Desde a morte da minha mãe, este é possivelmente o dia mais triste da minha vida, porém hoje é o dia mais feliz da minha vida", declarou o treinador, que não segurou as lágrimas, e nem sua família, que também estava presente na coletiva.



Quando questionado se iria acompanhar o jogo da Espanha contra Portugal, nesta sexta-feira (15), Lopetegui não titubeou. "Sem dúvida. Vou torcer como um espanhol. Me sinto parte dessa equipe e estou certo de que fará um grande Mundial".



Apesar da conturbada chegada ao Real, Lopetegui quer manter o clube no topo. "Sei qual é o clube que venho. Vamos tentar dar o melhor. Vamos lutar para tentar estar à altura. Me sinto capacitado para tamanha tarefa. Sinto a força e a energia do Real Madrid. O clube aspira ganhar tudo e aspiraremos ganhar tudo", afirmou o treinador, que assinou por três temporadas. O Real Madrid comunicou em nota oficial a contratação do técnico na terça-feira (12). A Real Federação Espanhola não aprovou a maneira como foi conduzida a contratação e demitiu Lopetegui no dia seguinte.