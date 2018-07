Longe do topo, Santos e Palmeiras se enfrentam no Pacaembu

Com 19 pontos e apenas duas vitórias nos últimos seis jogos pelo Brasileiro, o Palmeiras não pode perder pontos se ainda pensa em disputar o título. "C omeçar com jogo grande é sempre bom. Jogos grandes são jogos em que você pode mostrar muito, mostrar a que veio, principalmente numa retomada", afirmou o técnico Roger Machado.



Próximo da zona de rebaixamento e com 13 pontos somados, o Santos tenta se livrar da incômoda posição. Para isso aposta no quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Gabigol, Sasha e Bruno Henrique.



"S ão caras rápidos, que podem recompor. Se optar por isso, é necessário que a gente dê uma segurada para dar liberdade para eles. O Santos estará diferente, aguerrido, vai brigar pela bola. Vamos tentar encurralar o Palmeiras", disse o lateral Victor Ferraz.



Apesar da pressão, a equipe da Vila Belmiro manteve Jair Ventura no comando, mas o treinador precisa dar uma resposta positiva o mais rápido possível para não voltar a ficar ameaçado no cargo.

