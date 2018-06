Lloyd's prevê França campeã e Brasil eliminado nas quartas

O Brasil é o favorito para dominar o grupo E, que conta com um valor segurado total bem abaixo da seleção de Tite (Costa Rica com US$ 94 milhões, Sérvia com US$ 460 milhões e Suíça com US$ 500 milhões). Para comparação, o valor segurado médio de um jogador brasileiro é maior do que a somatória de todo o elenco panamenho.

Se estes valores se refletirem no campo, o Lloyd's prevê que o Brasil chegue apenas até às quartas de final, perdendo para a Inglaterra, uma seleção mais jovem, e, portanto, mais valiosa. Análise similar foi realizada pelo Lloyd's e o CEBR antes da Copa do Mundo de 2014, a qual acertou a previsão de que a Alemanha seria vitoriosa.



O CEBR usou salários e receitas de patrocínios dos jogadores, juntamente com uma coleção de indicadores adicionais para construir um modelo econômico que estima a renda dos jogadores até a aposentadoria. Estas projeções formaram a base para avaliar os valores segurados por idade, posição e nacionalidade. A seguradora diz que contou com dados anônimos de salário de jogadores para cada uma das 32 equipes participantes. Os dados de patrocínio foram obtidos de várias fontes públicas, incluindo a lista da Forbes.



Esta análise permitiu ao Lloyd's prever as seleções que irão se classificar em cada grupo. Na segunda fase, o Lloyd's traçou o caminho de cada seleção com base nos valores segurados. A equipe com maior valor segurado total é a escolhida pelo Lloyd's como vencedora de cada confronto.



O levantanmento também mostra que os atacantes são os jogadores mais valiosos na edição deste ano, com uma média de US$ 27 milhões, enquanto os meio-campistas contam com a maior percentagem do valor segurado (38%). Jogadores entre 18 e 24 anos têm a maior média de valor segurado, com US$ 28,1 milhões.