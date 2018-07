Lloris: 'É uma grande oportunidade para fazermos história'

Lloris destacou também a capacidade da Bélgica e assinalou que os franceses vão ter de dar o máximo, já que os belgas "são muito rápidos e eficazes".



"Vamos precisar do melhor da equipe da França. A Bélgica é a equipe que mais exige esforços dos adversários, devido à sua capacidade para atacar e defender. Os seus jogadores são rápidos e eficazes. Vamos necessitar de toda a concentração", disse o jogador que atua há sete temporadas nos ingleses do Tottenham.



O francês qualificou a Bélgica como "uma das melhores" do mundo, destacando a qualidade do ataque e do banco belga.



O goleiro referiu ainda a grande confiança dos belgas nesta Copa do Mundo, especialmente depois de bateram o Japão por 3 a 2 nos oitavos de final, num jogo em que estiverem a perder por dois gols.



"[No jogo com os japoneses] eles ganharam confiança, pois conseguiram vencer um jogo de loucos. E depois de superarem o grande favorito Brasil, a Bélgica vai chegar muito confiante, mas vai encontrar um adversário como a França, também muito poderoso", concluiu.



Os franceses enfrentam a Bélgica na terça-feira (10), em São Petersburgo, às 15h (horário de Brasília).

