Liverpool volta a bater o Manchester City, e retorna à semi após 10 anos

Gabriel Jesus abre o placar, mas Salah e Roberto Firmino balançam as redes e confirmam classificação da equipe comandada por Kloop

De virada, o Liverpool derrotou o Machester City por 2 a 1, nesta terça-feira (10) na casa do adversário, e confirmou vaga à semifinal da Champions League. No jogo de ida das quartas de final, a equipe de Jurgen Kloop já havia vencido por 3 a 0.



O Liverpool volta a disputar as semifinais da Champions após 10 anos. A última vez foi na temporada 2007/2008 quando eliminou o Arsenal nas quartas de final.



No confronto desta terça-feira, o City até deu esperança ao seu torcedor que poderia conseguir a classificação à semifinal. Logo no primeiro minuto de jogo, o brasileiro Gabriel Jesus abriu o placar.



A equipe de Guardiola manteve a pressão e quase ampliou no final do 1º tempo. O português Bernardo Silva teve duas boas chances e na segunda acertou a trave do Liverpool.



Mas o Liverpool deu um ducha de água fria no City ao empatar a partida aos 10 minutos do 2º tempo. Mané se livra dos zagueiros, mas não consegue finalizar. O goleiro brasileiro Ederson chega para fazer a defesa e solta a bola, que sobra para Salah. O atacante do Liverpool tira Ederson da jogada e toca para o gol.



A virada da equipe de Kloop veio aso 32 minutos com o brasileiro Roberto Firmino. Ele marcou o 8º gol na Champions e se tornou vice-artilheiro da competição ao lado de Salah, companheiro no Liverpool, e Ben Yeder, do Sevilla.



O sorteio dos confrontos das semifinais acontece nesta sexta-feira, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.



Decisões

Os últimos semifinalistas serão conhecidos nesta quarta-feira (11). O Real Madrid recebe a Juventus, no Santiago Bernabéu, e pode até perder por dois gols de diferença que estará classificado. No jogo de ida das quartas de final, o Real venceu por 3 a 0.



No outro jogo, o Bayern de Munique pega o Sevilla, na Alemanha, e podem empatar que avançam à semifinal. Na partida de ida, o Bayern venceu por 2 a 1.