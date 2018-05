Liverpool perde, mas avança e pega Real Madrid na final

O Liverpool perdeu para Roma por 4 a 2, na Itália, nesta quarta-feira (2), mas se classificou para a decisão da Liga dos Campeões. No jogo de ida das semifinais, na Inglaterra, o Liverpool havia vencido por 5 a 2.

A decisão será contra o Real Madrid, que despachou o Bayern de Munique na outra semifinal. A disputa pelo título, em jogo único, será em Kiev, na Ucrânia, no dia 26 de maio. Enquanto o time espanhol soma 12 títulos (venceu as duas últimas edições), o clube inglês tem cinco taças (a última foi em 2005).

O bom momento do Liverpool está intimamente ligado ao poder de fogo do trio ofensivo. Os três atacantes do time inglês já marcaram 29 gols nesta edição da Liga dos Campeões (10 de Salah, 10 de Firmino e 9 de Mané), um recorde na história da competição europeia.

No Estádio Olímpico de Roma

Aos 8 minutos, o Liverpool saiu na frente com Mané após contra-ataque liderado por Firmino. A Roma, porém, não se abateu e foi para cima em busca dos gols e da vaga. Pouco depois, o time italiano buscou um empate com gol contra de Milner. Mas o Liverpool voltou a ficar na frente com gol de Wijnaldum de cabeça ainda no primeiro tempo.