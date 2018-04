Liverpool abre 5 a 0, mas Roma reage e segue viva

Egípcio Salah e brasileiro Roberto Firmino brilham na vitória por 5 a 2

O Liverpool atropelou a Roma por 5 a 2, nesta terça-feira (24), no estádio Anfield, e encaminhou a vaga à decisão da Champions. As equipes voltam a se enfrentar no dia 2 de maio, pelo duelo de volta das semifinal, no estádio Olímpico. A Roma precisa vencer, no mínimo, por 3 a 0 para avançar à final. Caso os ingleses marquem um gol, a Roma precisará fazer quatro.



A partida começou equilibrada com os dois times criando boas chances e obrigando os goleiros a trabalharem. O brasileiro Alisson, da Roma, fez defesas importantes em chutes de Salah e Chamberlain. Já Kolarov chegou a carimbar o travessão do Liverpool.



Depois dos 25 minutos, o Livepool aumentou o ritmo, pressionou e começou a construir o placar. Salah, em grande fase, marcou duas vezes no 1º tempo, e chegou a 10 gols na Champions, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.



Na volta do intervalo, a equipe inglesa seguiu dominado e ampliou com Mané aos 10 minutos da etapa complementar, com assistência de Salah. O egípcio ainda serviu Firmino que marcou o quarto da Roma, aos 16 minutos.



Com a equipe italiana perdida em campo, o brasileiro aproveitou para fazer 5 a 0. Ele subiu entre a zaga adversária e fez o seu segundo gol na partida. Firmino também somou 10 gols na Champions e divide a vice-artilharia com o companheiro Salah.



A enorme vantagem no placar fez o Liverpool relaxar e permitir que a Roma ainda balançasse as redes. O time italiano encontrou forças para reagir e diminuiu com Dezko e Perotti, de pênalti.



Para tentar chegar a sua segunda final da Champions League na história, a Roma vai precisar repetir o roteiro das quartas de final, quando eliminou o poderoso Barcelona, de Messi, pelo placar de 3 a 0.