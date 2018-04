Em casa, Liverpool atropela City e se aproxima da semifinal

Time de Klopp surpreende e derrota rival por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final

O Liverpool bateu o Manchester City, por 3 a 0, nesta quarta-feira (4), no estádio Anfield, no 1º duelo entre as equipes pelas quartas de final da Champions League. A equipe comandada por Jurgen Klopp definiu a partida em 19 minutos.



Nesta temporada, o City só havia sofrido três ou mais gols em uma partida, apenas uma vez, e foi justamente na derrota para o Liverpool por 4 a 3, no Campeonato Inglês.



Por mais que o Manchester City, virtual campeão inglês, tenha controlado mais a bola e adotado uma postura ofensiva, o Liverpool soube explorar os espaços, e praticamente sacramentou o placar no 1º tempo.



O jogo de volta, em Manchester, acontecerá na próxima terça-feira (10). Para tentar a classificação direta, o time de Guardiola precisará vencer por quatro gols de diferença.



Logo aos 12 minutos, em contra-ataque puxado pelo brasileiro Roberto Firmino, a bola ficou viva na areá do City e acabou sobrando para o destaque do Liverpool, Salah, abrir o placar.



Pouco tempo depois, aos 21, o meia Oxlade-Chamberlain acertou belo chute no ângulo do goleiro brasileiro Ederson e ampliou o placar.



Ainda na primeira etapa, em cruzamento de Salah, a bola sobrou para o senegalês Sadio Mané marcar o terceiro do Liverpool.



No 2º tempo, a equipe de Kloop diminuiu o ritmo e apenas administrou o resultado.