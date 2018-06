Líder Flamengo bate o Corinthians e abre vantagem

Logo após o lance, Jadson sentiu e foi substituído pelo atacante Roger. Com a saída do meio-campista, o Corinthians perdeu na criação, porém criou uma preocupação a mais na zaga rubro-negra.



Na volta do intervalo, a partida ficou um pouco mais equilibrada, porém o Flamengo assustava mais e conseguiu fazer o único gol da partida.



Felipe Vizeu, que havia entrado no lugar de Henrique Dourado, definiu a partida. Lucas Paquetá bateu de primeira, Walter fez a defesa, mas no rebote a bola sobrou para Vizeu balançar as redes do Corinthians.



A equipe de Parque São Jorge não teve forças para buscar o empate e o técnico Osmar Loss amargou a terceira derrota em quatro jogos disputados. O Corinthians caiu para a 7ª posição e ficou a seis pontos do líder Flamengo.

