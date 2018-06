Libertadores terá final única

Cidades do Brasil e da Argentina estão fora da disputa neste momento, pois times dos dois países sempre são favoritos para chegar à final. Desde 1992, brasileiros ou argentinos não fizeram a decisão da Libertadores apenas uma vez. Foi em 2016, quando Atlético Nacional, da Colômbia, e Independiente Del Valle, do Equador, disputaram o título, que ficou com os colombianos.



A intenção da Conmebol é verificar como uma cidade neutra irá se comportar ao receber uma final única da Libertadores. Caso o resultado não seja positivo, a entidade que rege o futebol sul-americano, poderá voltar ao formato com dois duelos finais, em partidas de ida e volta.

Após reunião do conselho executivo realizada ontem em Moscou, a Conmebol confirmou que a Libertadores da América passará a ter final em partida única, e em sede neutra, a partir do próximo ano.A data da decisão já foi definida: 23 de novembro de 2019. Será um sábado, algo que também é uma alteração, pois as finais de Libertadores normalmente ocorrem às quartas-feiras .O local da final será definido apenas em dezembro de 2019. Três cidades já se mostraram interessadas em receber a grande decisão: Lima (Peru), Santiago (Chile) e Montevidéu (Uruguai).