Líbano chora pela Seleção Brasileira

As bandeiras do Brasil estão por todas as partes e tiros são ouvidos, mas não estamos em uma favela do Rio de Janeiro, mas em um bairro humilde na periferia de Beirute, capital do Líbano, onde a Seleção brasileira de futebol desperta paixões.

"Aqui somos todos brasileiros. Amamos o Brasil, não importa o que aconteça, mesmo que perca", assegura Ali, de 24 anos, após a eliminação da equipe da Copa do Mundo.

Na periferia de Beirute, apesar da seca de títulos mundiais do Brasil desde 2002, os brasileiros continuam a reinar e as pessoas admiram Ronaldo, Pelé, Roberto Carlos e Neymar. É comum ver casas decoradas com bandeiras brasileiras e cartazes com as imagens dos jogadores em lojas.

"O torcedor deve apoiar sua equipe nas vitórias, mas também nas derrotas", afirma Ali, que trabalha como entregador para uma multinacional.

No Líbano, o Brasil é visto como uma país próximo por razões históricas e familiares. Milhões de libaneses escolheram como casa o maior país da América do Sul, inclusive, o atual presidente, Michel Temer, é de origem libanesa.

Em um país com problemas de desigualdades sociais e econômicas, onde serviços básicos como fornecimento de água, eletricidade ou coleta de lixo são problemas regulares, a paixão pelo futebol ajuda a esquecer as dificuldades do dia a dia.



Em casa

Haydar Baddar, de 38 anos, instalou um projetor fora de casa, em uma rua estreita. Dezenas de torcedores invadem a calçada e se sentam em cadeiras de plástico, principalmente homens, para ver as partidas. O número 10 de Neymar domina as camisas.

Algumas meninas são vestidas com as cores do Brasil, cobrindo os cabelos. Há famílias que assistem às partidas de suas varandas, ao som de tambores e vuvuzelas, quase como se a sua seleção nacional estivesse jogando, algo que fica claro com a comemoração do único gol brasileiro na derrota para os belgas.