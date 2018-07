Lewis Hamilton vence o GP da Alemanha

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou neste domingo o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, superando aos finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari).

Com esta 66º vitória de sua carreira, Hamilton recupera a liderança do Mundial com 17 pontos a mais que o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que teve de abandonar a corrida na volta 52 por causa da chuva.

Vettel (Ferrari), que liderava a prova, teve de abandonar a prova ao perder o controle de seu carro, que se chocou a pouca velocidade contra o mureta de proteção.