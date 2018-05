Lewis Hamilton vence GP da Espanha

Valtteri Bottas garantiu a dobradinha da Mercedes; Kimi Raïkkonnen (Ferrari) abandonou a prova na volta 25

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 neste domingo (13), garantindo o segundo triunfo na atual temporada.



Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, garantiu a dobradinha, que teve a companhia do holandês Max Verstappen (Red Bull) para completar o pódio. O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) terminou a prova em quarto, após erro na estratégia da equipe italiana.



Depois de ter alcançado a segunda colocação de Bottas na primeira curva, o alemão perdeu duas posições após parada nos boxes na 42ª volta quando o carro de segurança virtual estava ativo.



Frustrado nas três primeiras corridas do Mundial, Hamilton protagonizou um triunfo surpresa no GP do Azerbaijão, que deu a liderança da disputa com quatro pontos de vantagem para Vettel. A vitória na Espanha permite o britânico abrir 17 unidades de distância para o rival.



"Hoje senti a sinergia com o carro, o que me faltava desde o início do ano. No futuro, seremos nós que precisaremos colocar pressão", disse referindo-se a Ferreri e Red Bull.



Kimi Raïkkonnen (Ferrari) abandonou a prova na volta 25, depois de sofrer com uma perda súbita de potência já nas últimas colocações.