Lewandowski sonha em fazer história com Polônia

Atacante do Bayern de Munique quer levar a equipe à segunda fase da competição

O astro da equipe polonesa, Robert Lewandowski, em entrevista coletiva realizada na noite da quarta-feira (13), admitiu ter o sonho de entrar para a história do futebol do país, e deseja fazê-lo na edição de 2018 da Copa do Mundo.



"É difícil comparar nosso time com o grupo que jogou de 30 a 40 anos atrás" comenta o atacante que atualmente defende a equipe alemã do Bayern de Munique "o mais importante é que voltamos ao Mundial depois de uma dezena de anos de jejum e gostaríamos de nos apresentar da melhor forma possível".



Relembrando a história da Polônia no campeonato entre 1974 e 1982, quando o país ficou entre os cinco primeiros colocados na Copa do Mundo, Lewandowski pontua: "seria bom ele se lembrarem de nós como lembram de nossos colegas mais velhos".



O camisa 9 da seleção polonesa, que nas eliminatórias para o mundial marcou 16 gols em dez partidas, conta que o foco está na estreia contra Senegal, na terça-feira (19), às 12h, em Moscou.