Lewandowski e Mané fazem duelo

Partida entre Polônia e Senegal acontece nesta terça-feira, em Moscou

O polonês Lewandowski e o senegalês Mané se enfrentam na estreia de suas seleções, hoje às 12h, pela primeira rodada do grupo H. Os dois jogadores são um atrativo à parte no confronto em Moscou pela temporada que fizeram em seus clubes.



Mané foi um da peças importantes no Liverpool, vice-campeão da Champions League. Já Lewandowski, artilheiro do Campeonato Alemão, ajudou o Bayern de Munique a conquistar o hexacampeonato na Alemanha.



Sem disputar uma Copa desde 2006, o atacante sabe da pressão que terá neste retorno da seleção ao Mundial. "Sabemos que a Polônia é uma nação que sempre acredita, mas ao mesmo tempo espera muito dos jogadores. Sempre houve pressão, mas sabemos como lidar com isso", comentou Lewandowski.



Visado pelos adversários, o atacante já traça uma estratégia para tentar surpreender o Senegal. "Nós sabemos que vou sofrer marcação dura. Então, não sei quantas boas oportunidades. De qualquer maneira, quando eu sofrer marcação dupla e faltas, vou abrir espaço para os meus companheiros, e poderemos tirar vantagem disso", disse o polonês.



Aos 26 anos, Sadio Mané é grande esperança do Senegal na Copa da Rússia. O atacante sonha alto em levar a seleção do seu país longe. "Disputar uma Copa é um sonho de criança. É claro que o nosso objetivo é ir o mais longe possível. Ainda é cedo para falar em semifinal ou final, mas é esse o objetivo", disse Mané.