Lesão de Daniel Alves requer três semanas de cuidado

O lateral-direito Daniel Alves realizou exames médicos na manhã desta quarta-feira (9), que mostraram "alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero-externo", segundo assessoria do jogador.

A lesão no joelho ocorreu na terça-feira (8) durante o confronto do PSG contra o Les Herbiers, pela final da Copa da França. O jogador deixou o gramado imediatamente e começou tratamento com gelo, no banco.Em nota, assessoria de Dani Alves explica que sua condição requer um mínimo de 3 semanas de cuidados antes de uma nova avaliação.