Lesão de Daniel Alves deixa Seleção em alerta

Lateral se machucou no final da decisão da Copa da França e teve que ser substituído

O lateral-direito Daniel Alves, titular absoluto na Seleção Brasileira e do PSG, deixou o campo nos minutos finais da decisão contra o Les Herbies, pela Copa da França, com dores no joelho. O jogador permaneceu no banco e iniciou tratamento com gelo.



Apesar de participar normalmente da festa do título, seu 38º na carreira, Daniel Alves preocupa a comissão técnica da Seleção Brasileira. Em exame preliminar realizado pelos médicos do PSG foi apontado lesão no ligamento, mas o jogador passará por outros exames nesta quarta-feira (8) para saber a gravidade da lesão.



Um lesão neste momento pode até tirar o lateral da Copa do Mundo da Rússia. Daniel Alves já disputou duas Copas (2010 e 2014), mas nunca foi campeão.



O zagueiro Marquinhos, companheiro de Daniel Alves no PSG, não viu o jogador apresentar sinais de dores. "Ele estava normal, mas não perguntei, até porque estávamos na euforia do título. Quando a gente descansar, vamos ver como ele está, mas eu o vi caminhando bem", comentou o zagueiro à Fox Sports.



Neymar no banco

Em fase final de recuperação da cirurgia no pé, o craque Neymar assistiu a partida do banco de reservas. Ao término do jogo, vestiu a camisa do PSG, recebeu medalha de campeão da Copa da França e carregou a taça ao lado do zagueiro Thiago Silva.



Campeão francês, o PSG conquistou a Copa da França ao vencer o Les Herbies, da 3ª Divisão, por 2 a 0.