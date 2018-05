LeBron brilha em virada dos Cavs sobre os Raprtors

Camisa 23 bate recorde de Michael Jordan e ajuda Cleveland a abrir 2 a 0 na série semifinal da Conferência Leste

Com show de LeBron James, que anotou 43 pontos e deu 14 assistências, o Cleveland Cavaliers venceu o Toronto Raptors de virada por 128 a 110 e abriu 2 a 0 na série da semifinal da Conferência Leste. Os times voltam a se enfrentar no sábado, desta vez em Cleveland.



O Toronto Raptors começou o jogo a todo vapor. Com quase dois terços dos pontos anotados pela franquia canadense, Lowry e DeRozan empurravam os Raptors para tentar empatar a série. O Toronto chegou a abrir nove pontos de vantagem no final do segundo quarto e parecia se encaminhar para uma boa vitória com a vantagem. Mas os atuais campeões da conferência começaram sua reação nos minutos finais, fazendo com que os Raptors fossem para o intervalo vencendo por apenas 63 a 61.



Mas foi no segundo tempo que LeBron despertou. O camisa 23 começou o terceiro quarto com apenas 15 pontos marcados. Com a ajuda de Kevin Love, que marcou 31 pontos e pegou 11 rebotes, 'The King' comandou a virada do Cleveland. Logo no primeiro minuto do terceiro quarto, JR Smith acertou uma bandeja e sofreu a falta, convertendo o lance livre e colocando os Cavs à frente, para não mais largar a liderança na partida.



Com os 43 pontos e 14 assistências, LeBron chegou à 16ª partida de playoffs marcando pelo menos 30 pontos e dando 10 assistências, deixando a marca de 15 jogos de Michael Jordan para trás.