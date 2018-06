Latam demite funcionário que aparece em vídeo de assédio na Rússia

Felipe Wilson era supervisor de voos e foi um dos brasileiros identificados nas imagens

Um funcionário da companhia aérea Latam foi demitido após ser identificado em um vídeo de brasileiros constrangendo mulheres na Rússia.



Felipe Wilson é um dos brasileiros assediadores em imagem que correu o mundo e viralizou na internet.



A empresa aérea confirmou, via nota, que o supervisor de voos não faz mais parte do quadro de funcionários.



De boné, ele aparece ao lado de um amigo pedindo que estrangeiras repitam palavras de baixo calão em português, sem que elas saibam o significado do que estão dizendo.



"A Latam Airlines Brasil repudia veementemente qualquer tipo de ofensa ou prática discriminatória e reforça que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa. A partir deste pressuposto, a companhia informa que tomou as medidas cabíveis, conforme seu código de ética e conduta", disse, em nota, a companhia aérea.



Ao menos três vídeos de brasileiros constrangendo russas e outras estrangeiras já circulam na internet.