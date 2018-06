Kroos: 'muita gente gostaria de ver a Alemanha eliminada'

Meia marcou o gol da virada sobre a Suécia nos acréscimos

Grande protagonista da emocionante vitória por 2 a 1 da Alemanha sobre a Suécia neste sábado (23) em Sochi, o volante Toni Kroos afirmou que muita gente em seu país ficaria feliz em ver sua seleção ser eliminada na primeira fase do Mundial da Rússia.



"Temos sido muito criticados, muitas vezes com razão, e muita gente na Alemanha teria adorado se tivéssemos sido eliminados hoje", afirmou o jogador do Real Madrid à imprensa de seu país.



Conhecido por sua frieza dentro do campo e por seu incrível controle de passes, Kroos cometeu um raro erro ao perder a bola na jogada que acabou resultando no gol da Suécia. "Evidentemente, o primeiro gol foi por minha culpa, mas quando você dá 400 passes em uma partida, às vezes dois não saem corretamente. Agora temos que descansar, mas não temos tanto tempo, pois é preciso vencer a Coreia do Sul", enfatizou.



O duelo entre a atual campeã do Mundo e a Coreia do Sul acontece na quarta-feira (27) às 11h (horário de Brasília), na Arena Kazan.