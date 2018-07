Kremlin brasileiro: a fortaleza que protege a Seleção

Defesa brasileira repete desempenho de 94, leva apenas um gol e faz Alisson ser pouco exigido

Na Rússia antiga, as cidades se desenvolviam em torno de fortalezas, destinadas à proteção contra invasões estrangeiras. O mais famosos desses fortes, que em russo se chamam kremlins, é o Kremlin de Moscou, residência oficial do presidente russo. Na próxima sexta, a cidade de Kazan verá outra fortaleza, digna de um kremlin, no duelo entre Brasil e Bélgica.



Thiago Silva e Miranda formam o complexo fortificado destinado a proteger a meta brasileira das tentativas de invasão estrangeiras. E até agora têm dado conta do recado. Pela sexta vez na história, a Seleção Brasileira chega à quinta partida com um gol sofrido, ou menos. A última vez que isso aconteceu foi em 2006, quando o gol do Japão na fase de grupos foi o único sofrido pelo time verde e amarelo. A inspiração, porém é outra. Em 1994, o time comandado por Parreira também chegou às quartas de final vazado apenas uma vez, no duelo contra a Suécia, e acabou sendo campeão nos Estados Unidos.



"Cada seleção tem uma característica e tem que tomar cuidado para não ficar comparando. A gente marca setor, não marca individual. Cada um marca de forma agressiva, e ,talvez, por isso nós bloqueamos tantas finalizações. Quando você está setorizado e agressivo, você encurta o espaço do adversário", explicou Tite após a vitória sobre o México.



Além de ser, ao lado Uruguai, a seleção que menos sofreu gols na Copa do Mundo, o Brasil é, também, o time que menos levou chutes na direção do gol. Alisson foi obrigado a trabalhar apenas quatro vezes, fazendo três defesas e indo buscar a bola dentro do gol uma vez.



Outro ponto que explica o bom desempenho da defesa brasileira são os bloqueios de chutes Os jogadores brasileiros evitaram que 16 das 33 finalizações dos adversários chegassem à meta de Alisson. Com cinco chutes bloqueados nos quatro jogos até agora, Thiago Silva é o quarto jogador que mais evita finalizações na competição.



"O número é bom. Para nós defensores é muito gratificante sair de cada jogo sem sofrer gols, com a equipe fazendo lá na frente. É o trabalho que vem sendo feito no dia a dia que está sendo importante. Mas acredito que não é só o setor defensivo que tem tido êxito. Os nossos jogadores do ataque também têm tido grande parcela de compreensão. O Coutinho tem corrido 11 km por jogo. Isso mostra o comprometimento de toda a equipe", analisou Thiago Silva.



Para números tão positivos, a dupla ainda conta com a proteção de Casemiro. Com 17 desarmes, o volante do Real Madrid é o maior ladrão de bola da Copa do Mundo.



Liderança



Além da colaboração defensiva, a dupla de zaga brasileira contribui com outra característica importante: a liderança. Miranda e Thiago Silva estão entre os principais capitães de Tite. O camisa 3 é o jogador que mais usou a braçadeira sob o comando do treinador – quatro vezes – e Thiago já foi capitão duas vezes neste Mundial.



Juntos, os dois disputaram 19 jogos pela Seleção Brasileira. Com a dupla em campo, a equipe canarinho sofreu apenas seis gols.