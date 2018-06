Kovacic sobre Argentina: 'Croácia tem jogadores melhores'

Meio campista elogia Messi, mas acredita na vitória em cima do time sul-americano

Após polêmica e expulsão do atacante Kalinic da seleção croata, o meia Mateo Kovacic garantiu que a equipe está focada e se preparando para o duelo contra a Argentina.



Kovacic está acostumado a jogar contra Lionel Messi, o camisa 23 do Real Madrid não economizou elogios para o argentino, "você deve se preparar apenas para um jogador. Quando se trata de Messi, marcá-lo no um contra a um é muito difícil", explicou a estratégia para o confronto, "é melhor preparar táticas para ele e marcá-lo como time".



O jogador de 24 anos admitiu que a seleção não deve ter medo do time sul-americano, "eu acho que a Croácia tem jogadores melhores do que eles, sem contar o Messi, é claro" explica em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (19), "nós respeitamos todos os adversários, mas o mais importante é pensar no nosso jogo".



A Croácia, que venceu a Nigéria na estreia por 2 a 0 é, por enquanto, a lider do Grupo D e já treina em Nizhny Novgorod, palco do duelo com a seleção argentina, na quinta-feira (21) às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo da Rússia.