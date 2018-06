Kosovo faz campanha para pagar multas de Xhaka, Shaqiri e Lichtsteiner

Os kosovares iniciaram campanha para tentar arrecadar o valor necessário para pagar as multas aplicadas pela Fifa aos jogadores suíços Xhaka, Shaqiri e Lichtsteiner por seus gestos após os gols na vitória de sobre a Sérvia por 2 a 1, na Copa do Mundo.

Xhaka e Shaqiri, ambos de origem kosovar, festejaram seus gols com gesto que imita a águia de duas cabeças, o símbolo de união das populações albanesas dos Bálcãs. Na Sérvia, o gesto foi considerado uma provocação, com conotação política. Belgrado não reconhece a independência da ex-província de maioria albanesa.

Lichtsteiner não tem laços com o Kosovo, mas imitou o gesto nas comemorações dos gols de seus companheiros de time.

A campanha no Kosovo foi organizada no site (www.gofundme.com/xhaka-shaqiri-and-lichtsteiner) e já arrecadou € 12 mil (cerca de R$ 52 mil), em menos de 24 horas. A multa aplicada aos três totalizou 25 mil francos (cerca de R$ 95 mil)

O ministro kosovar do Comércio e Indústria, Bajram Hasani, anunciou uma doação de € 1,5 mil, todo seu salário mensal. "Foram punidos apenas porque não esqueceram suas raízes, não esqueceram de onde vêm", disse o ministro. "O dinheiro não pode pagar a alegria que Xhaka e Shaqiri nos deram ao celebrar com símbolo da águia com seus gols na partida", completou.

Origem

Shaqiri nasceu em 1991 em Kosovo, na época uma província sérvia de maioria albanesa. A família fugiu da região quando ele tinha apenas um ano de idade.

Xhaka nasceu na Suíça em 1992 em uma família kosovar. Seu irmão, Taulant, que jogou pela Suíça até a categoria Sub-21, optou por defender a seleção da Albânia.