Kolarov ganha carro de presente por gol contra Costa Rica

Após fazer o gol da vitória contra a Costa Rica, o lateral da Sérvia, Aleksandar Kolarov, recebeu de presente uma caminhonete 4x4 da montadora Lada, que fabrica automóveis na região de Samara, onde a partida foi disputada.

Durante a partida realizada no último domingo (17), o jogador da Roma acertou cobrança de falta no ângulo esquerdo do gol defendido pelo goleiro do Real Madrid, Keylor Navas. Com a vitória contra os costarriquenhos, a Sérvia assume a liderança do Grupo E, que conta ainda com Brasil e Suíça. Os jogadores não comentaram o presente recebido por Kolarov.

A Seleção Brasileira joga contra a Sérvia na quarta-feira do dia 27, às 15h. Antes, porém, a equipe de Tite enfrenta a Costa Rica na próxima sexta-feira (22), às 9h.