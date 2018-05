Klopp chama a atenção de Mohamed Salah após jogo contra o Chelsea

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, alertou Mohamed Salah para as consequências que a simulação de faltas podem ter na sua carreira. O craque egípcio foi punido com um cartão amarelo no jogo frente ao Chelsea por se atirar para o chão em frente à área."Sim, acredito que foi um 'mergulho'. Vou analisar melhor para ter a certeza, mas isto é algo que não quero ver, não é algo que ele queira ou deva fazer", avisou o treinador."Obviamente que o fez e nestas situações nunca vão apitar uma falta, isto não é correto. Ele é muito melhor que isto, pode fazer muito melhor e voltará aos gols, disso não tenho dúvidas", realçou o técnico no final do encontro em Stamford Bridge, em que a sua equipe perdeu por 1-0.