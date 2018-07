Kempes se candidata ao comando da seleção da Argentina

Campeão do mundo com a Argentina em 1978, Mario Kempes se colocou à disposição de suceder o atual treinador Jorge Sampaoli no comando da seleção. Depois da decepcionante atuação da equipe na Copa do Mundo da Rússia, Sampaoli está na corda bamba.

Kempes, de 63 anos, já confirmou que tem interesse em dirigir a seleção. "Claro que sim. É preciso trabalhar muito, mas existe tempo suficiente para encarar um bom projeto, um desafio que me parece muito interessante e estou certo que venceria", acrescentou o ex-atacante da Argentina.

Caso seja convidado, Kempes indicou que aceitaria a missão com toda a responsabilidade que é preciso ter para um compromisso tão importante como é dirigir uma seleção campeã.



Atualmente, Kempes é comentarista esportivo. Apesar de tentar a carreira como treinador após pendurar as chuteiras, o ex-jogador nunca teve muito êxito no cargo. Iniciou no Lushnja (Albânia), passou por Mineros (Venezuela), The Strongest, Blooming e Independiente Petrolero (Bolivia), além de clubes de menor expressão da Segunda Divisão italiana e espanhola. Desde 2002 não atua como treinador.

Há poucos dias, a lenda Diego Maradona também se ofereceu para dirigir a seleção argentina sem receber salários.