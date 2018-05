Kelvin fala sobre volta após 11 meses: 'pensei em parar'

Infelizmente não temos mais chances na Libertadores, mas temos que focar nos outros campeonatos, focar em outros objetivos. Temos um jogo importante contra o América Mineiro e precisamos fazer valer o mando de campo. Dentro de casa temos sempre que fazer um bom jogo. Não só agora, não apenas no Brasileiro, mas daqui para frente, em todos os torneios. Já viramos a chave e estamos focados no jogo de sabado. Precisamos sentir a derrota de ontem sim, até porque fomos eliminados e precisamos tirar lições disso", garantiu Kelvin.



Notícias do Departamento Médico



Após a atividade desta quinta-feira, o médico do clube Rodrigo Furtado deu atualizações sobre as condições físicas de alguns jogadores vascaínos. Evander, Rildo e Paulo Victor, que deixaram o jogo contra o Cruzeiro sentindo dores serão submetidos a exames para avaliar o grau de suas lesões. A situação mais preocupante é a de Rildo, que foi substituído paós cair de mau jeito e lesionou o mesmo ombro que já havia luxação na semifinal da Taça Rio, e pode até passar por cirugia.



Já o meia Giovanni Augusto e o lateral-esquerdo Ramon treinaram com o grupo e estão próximos de voltar a campo. De acordo com o médico, Giovanni Augusto deve estar à disposição de Zé Ricardo em uma semana.

