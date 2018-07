Kane iguala recorde de Lineker e já é vice-artilheiro inglês em Copas

Camisa 9 da Inglaterra chegou ao seu sexto gol no Mundial da Rússia

Com o gol marcado nesta terça-feira (3), no confronto contra a Colômbia pelas oitavas de final da Copa da Rússia, Hary Kane chegou ao seu sexto neste Mundial, igualando a melhor marca de um atleta inglês em uma edição do torneio, registrada por Gary Lineker, em 1986.



Artilheiro isolado da Copa do Mundo, o atacante do Tottenham já é o vice-artilheiro da história da Inglaterra em Mundiais, atrás somente de Liniker, que tem 10.



Com o gol desta terça-feira, Kane ultrapassou Geoff Hurst, que marcou quatro na Copa de 1966 e um no Mundial de 1970. O atacante de 24 anos já soma mais gols que grandes jogadores da história da seleção, como Bobby Charlton e Michael Owen, com quatro, e David Beckham, com três.



"Esses são os momentos em que você realmente enxerga as coisas. É uma grande noite para todos", declarou o artilheiro, nomeado o jogador da partida, após a classificação contra os colombianos.