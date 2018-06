Kalinic expulso da seleção da Croácia, diz imprensa

Segundo jornais croatas, o jogador recusou-se a entrar em campo alegando sentir dor nas costas e técnico não se convenceu

O atacante da seleção da Croácia, Nikola Kalinic foi expulso da equipe para o Mundial 2018 nesta segunda-feira (18) pelo técnico Zlatko Dalic. De acordo com o site "24sata", durante o confrontro contra a Nigéria, cuja vitória foi da equipe croata por 2 a 0, o técnico pediu ao atacante do AC Milan para que se preparasse para entrar. O jogador alegou sentir dores de costas, porém, Dalic não se convenceu.



O boato deve ser confirmado durante coletiva de imprensa realizada pelo técnico da seleção nesta segunda-feira (18).



A Croácia volta a disputar a Copa do Mundo na quinta-feira (21), contra a Argentina, pelo grupo D.