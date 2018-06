Kaká sobre Neymar: 'Há sempre muita pressão sobre ele'

Relacionado Fagner comenta choro de Neymar: 'passou um filme na cabeça dele' "Neymar tem 26 anos e está a chegar à idade de maturação. É um dos candidatos a ganhar a Bola de Ouro nos próximos anos porque está a crescer. Messi e Cristiano Ronaldo, por questões de idade, terão que viver uma fase de menor fulgor físico. Mas não se pode dizer quando é que isto vai acontecer. O Cristiano tem 33 anos e é uma surpresa positiva, é um privilégio ver o que faz em campo", concluiu.

Com a possibilidade de Neymar ir para o Real Madrid ainda em aberto, Kaká manifestou-se sobre o tema. Em entrevista à "Gazzetta dello Sport", o antigo jogador considerou que o brasileiro tem de ir para o clube espanhol se for essa a sua vontade, mas deverá estar preparado para as consequências."É uma decisão pessoal. Se assinar pelo Real Madrid agora vão dizer que só foi a Paris para ter uma ponte para Madrid. Mas, se é o que quer, tem de o fazer e estar pronto para gerir a situação. Há sempre muita pressão sobre ele. No Brasil é incrível, fala-se do seu rendimento, da sua classe, mas também do seu penteado e das mochilas que tem. É um grande jogador, mas também uma celebridade e não é fácil gerir isto tudo", confessou Kaká.O antigo jogador do São Paulo, AC Milan, Real Madrid e Orlando City considera que ainda é cedo para comparar Neymar a lendas como Pelé, mas que o jogador do PSG é candidato à Bola de Ouro nos próximos anos.