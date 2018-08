Kaká fará estágio no Milan, afirma Leonardo

Ricky expressou o desejo de estar aqui. Estará para sempre ligado à nossa equipe e certamente estará por aqui. Não sabemos como, mas ele quer aprender a ser dirigente. Creio que ele estará aqui em setembro. Ele só virá aqui para fazer contato, sem uma função específica, e não receberá por isso", revelou o dirigente, de acordo com a "Gazzetta dello Sport".



Em duas passagens pelo Milan, Kaká tem 307 jogo com a camisa rubro-negra e 104 gols. Pelo clube italiano, o brasileiro foi o último jogador a ser eleito melhor do mundo antes da dinastia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, após vencer a Uefa Champions League em 2007.



Nesta segunda-feira (6), o ex-zagueiro Paolo Maldini foi apresentado como novo diretor de desenvolvimento estratégico do Milan. Durante a apresentação, o diretor de futebol da equipe italiana Leonardo revelou que Kaká quer aprender sobre gestão de clubes e voltará a Milão em setembro para um estágio.