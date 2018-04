Juventus vira no fim, vence Inter de Milão e pressiona Napoli

Com um placar de 3 a 2, jogo teve direito até a gol contra

Em jogo de duas viradas, a líder Juventus venceu a Inter de Milão (5º) por 3 a 2, neste sábado, pressionando a Napoli (2º) para o duelo de domingo contra a Fiorentina (9º). A Velha Senhora saiu na frente, com gol do brasileiro Douglas Costa (13 minutos), mas sofreu a virada na segunda etapa com o argentino Mauro Icardi (52) e gol contra de Barzagli (65).

O time da casa jogava com um a menos desde a expulsão de Matias Vecino aos 15 da primeira etapa, mas não conseguiu manter vantagem. Skrinar fez contra para igualar o jogo (87) e Higuaín definiu a vitória da Juve (89) no vira-vira.

A três rodadas do fim, o resultado deixa a Napoli pressionada para vencer a Fiorentina fora de casa e voltar a diminuir para um ponto a distância na briga pelo título.

Mais cedo, a Roma venceu o Chievo (17º) por 4 a 1 antes de buscar novo milagre para tentar a vaga na final da Liga dos Campeões.

Com 70 pontos, a equipe da capital garante a terceira colocação e abre três pontos de vantagem para a rival Lazio (4º), que visita o Torino (10º) no domingo, e quatro unidades mais que a Inter de Milão (5º).

O tcheco Patrick Schick abriu o placar (9 minutos), enquanto Edin Dzeko (40 e 67) e El Shaarawy (65) completaram a goleada romana.

O time da capital ficou com um a menos, aos 11 do segundo tempo, após expulsão do brasileiro Juan Jesus e contou com pênalti perdido de Roberto Inglese três minutos depois. O Chievo fez o gol de honra com Inglese aos 43.

A Serie A vai contar com o retorno do Empoli na próxima temporada, após a equipe empatar em 1 a 1 com o Novara na 38ª rodada da Serie B, aproveitando as derrotas de Palermo e Parma para se sagrar campeão com quatro rodadas de antecedência.