Juventus vence Bologna de virada e põe uma mão no título italiano

Juve triunfa por 3 a 1 neste sábado (5) e se aproxima do sétimo 'Scudetto' consecutivo

Graças a uma atuação de gala do brasileiro Douglas Costa, a Juventus venceu de virada por 3 a 1 o Bologna, neste sábado pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, e poderá garantir o título nacional neste domingo.

Uma derrota do Napoli no campo do Torino dará à Juve um sétimo "Scudetto" consecutivo. Com a vitória deste sábado, a equipe de Massimiliano Allegri abriu 7 pontos de vantagem sobre o Napoli, que tem três jogos a disputar até o fim da temporada.

Neste sábado, a Juve precisou se recuperar de um primeiro tempo ruim, em que viu o Bologna abrir o placar aos 30 minutos com Simone Verdi.

Tudo mudou no segundo etapa com a entrada de Douglas Costa no lugar de Blaise Matuidi. No embalo da velocidade e habilidade do brasileiro, a Juventus acordou, empatando a partida aos 6 minutos com um gol contra de Sebastian De Maio.

Em seguida, Douglas Costa fez duas lindas jogadas pela ponta direita, dando assistências para os gols do alemão Sami Khedira (63) e do argentino Paulo Dybala (68).