Juventus pode garantir hepta consecutivo

Líder precisa vencer o Bologna e torcer por tropeço do Napoli

Após reviravoltas no último final de semana, a líder Juventus pode garantir o título antecipado na 36ª rodada do Campeonato Italiano e manter sua hegemonia pelo sétimo ano consecutivo no país, desde que vença o Bologna neste sábado (4), e conte com derrota da Napoli no domingo (5).

Na semana passada, os dois se separavam por um ponto até o início da rodada, mas depois dos resultados finais a Juve ampliou para quatro a diferença para o Napoli. As duas equipes já garantiram vaga na Liga dos Campeões do ano que vem.

Semifinalista da Liga dos Campeões e ovacionada pela torcida apesar da vitória insuficiente sobre o Liverpool por 4 a 2, a Roma está em 3º, com a mesma pontuação da Lazio.

"Precisamos encontrar continuidade nos anos que vêm. Devemos pensar no próximo ano e aprender com nossos erros. Isto deve ser unicamente o início, devemos continuar assim", declarou o zagueiro Fazio, da Roma, que visita o Cagliari, no domingo.