Juventus é virtual campeã italiana após empate do Napoli

Com empate por 2 a 2, time de Turim abre seis pontos de vantagem restando duas rodadas para o fim

A Juventus praticamente garantiu um sétimo título consecutivo do Campeonato Italiano, o 34º de sua história, após o empate do Napoli em 2 a 2 com o Torino, neste domingo pela 36ª rodada.

A duas rodadas para o fim da competição, a Juventus tem 6 pontos de vantagem sobre os napolitanos. Nos critérios de desempate, as duas equipes estão igualadas no confronto direto (uma vitória por 1-0 para cada lado), mas o saldo de gol é muito favorável à Juve (+61 contra +45).

A Juve precisa somente de um ponto em seus dois últimos jogos para garantir o título, contra a Roma ou o Hellas Verona.

Mesmo se somar duas derrotas nessas partidas, dificilmente a Velha Senhora não conquistará o título italiano, já que o Napoli precisaria vencer as duas partidas e tirar a diferença no saldo de gol que é de 16 gols a favor da Juve.

Depois de vencer por 3 a 1 o Bologna no sábado, a Juventus poderia ter garantido matematicamente o título em caso de derrota do Napoli contra o Torino.

Jogando em casa no estádio San Paolo, os napolitanos chegaram a ficar duas vezes em vantagem no placar, gols do belga Dries Mertens (25 minutos) e do eslovaco Marek Hamsik (71), mas os visitantes deixaram tudo igual com Daniele Baselli (55) e Lorenzo De Silverstri (83).