Juventus e Milan fazem troca por Bonucci e Higuaín

Equipes italianas anunciaram os novos reforços nesta quarta-feira (2). Negócio também envolveu o zagueiro Caldara

Mais um negócio marcou a movimentada janela de transferenciais do futebol europeu nesta quarta-feira (2). O zagueiro Bonucci retornou ao Juventus em troca com o Milan, que envolveu a ida do atacante Higuaín e do zagueiro Caldara para a equipe de Milão.



Pouco prestigiado após a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube de Turim, Higuaín já sinalizava que deixaria a Juventus nessa janela. Em duas temporadas com a equipe do norte italiano, o argentino de 30 anos entrou em campo 105 vezes, marcando 55 gols.



O contratado assinado pelo atacante tem duração apenas de uma temporada, com término previsto para 30 de junho.



Já o defensor italiano Caldara, que foi contratado pela Juventus em 2016 mas estava emprestado para Atalanta desde então, assinou vínculo de quatro temporadas, com duração até junho de 2023.



Após uma temporada na equipe milanesa, Bonnuci retornou a Juventus, onde jogou de 2010 a 2017 e formou trio marcante com Chiellini e Barzagli. O contrato assinado também tem validade até junho de 2023.