Justiça não concede liberação e Scarpa segue no Fluminense

Meia e clube carioca participaram de uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, nesta segunda (16)

Os representantes do meia Gustavo Scarpa tiveram pedido de liberação do contrato do atleta com o Fluminense novamente negado, na manhã desta segunda-feira (16), em reunião no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ).



A juíza Dalva Macedo, responsável pelo caso, negou o pedido da defesa do atleta e concedeu 10 dias úteis para ambas as partes apresentarem seus últimos argumentos, antes da decisão final do caso.



Em dezembro do ano passado, o meia entrou na Justiça contra o clube carioca cobrando R$ 9 milhões em salários atrasados e outras pendências. Em janeiro, Scarpa conseguiu rescindir o contrato com o Fluminense junto ao TRT-RJ e assinou com o Palmeiras por cinco anos.



Com a camisa da equipe paulista, Scarpa disputou oito partidas e anotou dois gols até ter a liminar que rescindiu o seu contrato derrubada, em março.