Justiça europeia permite que Messi crie marca com seu nome

Anulando decisão anterior, de 2013, tribunal da UE permitiu que o argentino crie marca esportiva com seu sobrenome

O jogador argentino Lionel Messi pode registrar uma marca esportiva com seu sobrenome na União Europeia, anunciou nesta quinta-feira (26) a justiça do bloco, ao considerar que a fama do craque do Barcelona impede confusões com marcas de nomes similares.

O Tribunal Geral da União Europeia anulou assim a decisão do Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), que em 2013 deu razão a Jaime Masferrer Coma, que dois anos antes foi contrário ao registro por considerar que poderia provocar uma confusão com a marca de material esportivo 'Massi'.

"Uma parte significativa do público pertinente associará o termo 'messi' ao sobrenome do célebre jogador de futebol e, por consequência, entenderá o termo 'massi' como um termo conceitualmente diferente", afirmou o tribunal europeu na sentença.

Os magistrados também destacaram que o "grau de semelhança entre as marcas não é suficientemente elevado" para que os consumidores acreditem que "os produtos em questão procedem da mesma empresa ou de empresas vinculadas economicamente".

Em resposta ao recurso do atleta argentino, o tribunal com sede em Luxemburgo considera que o EUIPO, que tem sede em Alicante (Espanha) "concluiu de modo equivocado que o uso da marca 'MESSI' (...) poderia criar no consumidor um risco de confusão com a marca 'MASSI'".

O processo judicial não impediu o astro do Barcelona de comercializar sua linha de produtos esportivos. Mas, com a autorização para registrar sua marca, o jogador de futebol mais bem pago do mundo - 126 milhões de euros na temporada 2017-2018 - evita a cópia de sua marca por outros empresários.