Júnior Rocha já esboça Santa Cruz para estreia na Série C

Tricolor pernambucano volta a campo no dia 15 de abril, em clássico contra o Náutico, na Arena de Pernambuco

O técnico Júnior Rocha deu pistas da escalação do Santa Cruz visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, contra o Náutico, na Arena de Pernambuco, no dia 15 de abril. No segundo treino da semana, realizado na tarde desta terça-feira (3), no estádio do Arruda, o treinador repetiu o time que venceu o Confiança (SE) por 4x1, na semana passada, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.