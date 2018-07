Junior Dutra chega ao Fluminense falando em briga por Libertadores

Atacante, emprestado pelo Corinthians até o final do ano, vestirá a camisa 11 no tricolor

Na tarde desta sexta-feira (20), o Fluminense apresentou seu novo atacante. Junior Dutra recebeu a camisa 11 e já chegou projetando as aspirações do clube tricolor no Campeonato Brasileiro.



"O Fluminense é um time grande e tem que pensar grande. Pelo que eu vi do jogo ontem, e gostei muito, vamos brigar entre Sul-Americana e Libertadores. Aqui tem grandes jogadores e o projeto do Fluminense, a conversa com o Marcelo Oliveira, foram muito importantes para a minha vinda. O convite veio em um momento que estava precisando, então, estou focado no Fluminense, sei da importância de ter um grupo bom, de qualidade, o Campeonato Brasileiro é muito disputado e essa concorrência é boa", analisou o atacante durante a apresentação.



Chegando para aumentar as opções no ataque tricolor, Junior Dutra elogiou o centroavante titular Pedro, que já balançou as redes 15 vezes em 2018, e afirma que pode jogar ao lado da cria de Xerém.



"O Pedro vive um ótimo momento, assisti ao jogo ontem, torcendo muito. Temos características diferentes. Gosto de jogar mais pelos lados, vindo de trás, sou mais de velocidade. Minha característica é de segundo atacante, mas onde o Marcelo precisar de mim, dentro das minhas características, vou fazer o meu melhor", avaliou o camisa 11.



Junior Dutra chega no tricolor por empréstimo do Corinthians até o final do ano, com metade dos salários pagos pelo clube paulista. Com a camisa alvinegra neste ano, o atacante marcou apenas três gols em 22 jogos. O jogador de 30 anos já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está liberado para fazer sua estreia neste domingo, contra o Sport Recife na Ilha do Retiro.