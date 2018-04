Júlio César já tem data de aposentadoria definida

Jogo contra o América-MG no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão, marcará despedida do goleiro dos gramados

Na tarde desta quinta-feira (5), o Flamengo anunciou que a partida contra o América-MG, no dia 21, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, será no Maracanã e marcará a despedida do goleiro Júlio César. Os ingressos custarão a partir de R$ 15 para os sócios do clube.



No Brasileirão todo jogo é uma final. A primeira decisão em casa será contra o América-MG, dia 21/04, no Maracanã. O último ato da carreira de Julio Cesar.



Volto feliz, com muita vontade de ser campeão e de encerrar a carreira de maneira brilhante. Se hoje sou quem eu sou, o Flamengo faz parte da minha formação como homem", afirmou o goleiro em sua apresentação no clube.





Formado no clube, o goleiro retornou ao Flamengo em janeiro deste ano depois de 12 anos na Europa para encerrar sua carreira com a camisa rubro-negra. Júlio César fez apenas uma partida em sua volta ao clube, na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista no dia 7 de março, pela fase de grupos da Taça Rio. A ideia do goleiro era se despedir com o título do Campeonato Carioca, mas a derrota para o Botafogo na semifinal estragou os planos do camisa 12.Aos 38 anos, o goleiro soma passagens por Flamengo, Chievo (ITA), Inter de MIlão (ITA), QPR (ING), Toronto FC (CAN) e Benfica (ITA). Titular da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, acabou tendo sua carreira na amarelinha marcada pela falha contra a Holanda, na eliminação nas quartas de final em 2010, e pelo 7 a 1 contra a Alemanha em 2014. Em clubes, seu momento mais glorioso foi em 2010, com o título da Liga dos Campeões da UEFA com a Inter de Milão, quando chegou a ser eleito o melhor goleiro da temporada européia.