Para mim é um motivo de muito orgulho, sem dúvida nenhuma. Quando eu soube da notícia fiquei bastante emocionado. Ficar eternizado no Maracanã ao lado de tantos jogadores e nomes importantes no futebol é um motivo de honra. Nem nos meus melhores sonhos, como escrevi no livro de ouro do Maracanã, poderia imaginar isso. Aproveitei apara agradecer todas as pessoas envolvidas, que me deram a oportunidade de fazer o que eu mais amo na minha vida e me proporcionaram momentos importantes na carreira. Esse foi para fechar o livro com chave de ouro e também foi a cereja em cima do bolo", disse Julio Cesar, que tem 286 jogos com a camisa rubro-negra.



Em janeiro, o goleiro voltou ao clube após 14 anos fora do país. Em sua segunda passagem pela Gávea, o camisa 12 atuou apenas 135 minutos, em duas partidas, contra Boavista, pelo Campeonato Carioca, e Atlético-GO, em amistoso.

Após o treino aberto da última terça-feira (17), o goleiro Julio Cesar colocou suas mãos na calçada da fama do Maracanã. O jogador encerra sua carreira no próximo sábado, na partida contra o América-MG pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.