José Aldo volta a vencer após dois anos

Última vitória do brasileiro havia sido em julho de 2016

Depois de dois anos, José Aldo, enfim, voltou a vencer. O ex-campeão do peso-pena do UFC derrotou o norteamericano Jeremy Stephens na noite deste sábado em Calgary, no Canadá, por nocaute técnico, aos 4 minutos e 19 segundo do primeiro round.



Aldo estava de volta ao país onde se tornou campão do Ultimate pela primeira vez. A luta começou bastante estudada, com o brasileiro tentando alguns chutes. O calvário do manaurara, que havia vencido pela última vez no UFC 200, em julho de 2016, parecia que iria continuar quando Stephens acertou uma boa sequência de socos que fez o brasileiro balançar. Aldo respondeu com um cruzado de esquerda no corpo do americano, que foi ao chão com o golpe.





Foi aqui que comecei minha carreira, estou voltando aqui para recomeçar minha carreira de novo. Estou tentando recomeçar, eu estava lutando em cima de uma coisa que eu não podia errar. Eu vim no fio da navalha, sabendo que não podia errar ou podia perder a luta. Mas acertei ali e consegui acabar a luta. Acho que agora estou de volta, o campeão voltou", comentou o brasileiro ainda no octógono após a vitória.

O brasileiro foi para o solo e, com calma, acertou uma série de socos, fazendo com que o árbitro Yves Lavigne encerrasse a luta, decretando vitória de José Aldo por nocaute técnico. O atleta da Nova União não nocauteava um adversário desde agosto de 2013, quando nocauteou Jung Chan-Sung no Rio de Janeiro.