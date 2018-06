Um dia após a maior goleada registrada na Copa 2018, vitória da Inglaterra por 6 a 1 sobre o Panamá ocupou manchetes de jornais

Um dia após a vitória da Inglaterra por 6 a 1 contra o Panamá na Copa 2018 - a maior goleada registrada no torneio até então -, os jornais do país europeu deram destaque ao feito em suas capas nesta segunda-feira (25), mencionando a liderança do capitão e atacante Harry Kane em campo, que fez três gols da partida no domingo.



No tabloide Daily Mail, a manchete traz a pergunta "Eles não fizeram o nosso coração de leão rugir?", em referência ao animal que é símbolo da seleção do país, ao lado de uma foto de Kane. A publicação oferece ainda um pôster de duas páginas com a equipe. O The Guardian apresenta a foto dos jogadores ingleses abraçados, com a legenda"Seis dos melhores".



A vitória inglesa foi ainda destaque, ainda que mais discreto, em grandes publicações no restante do mundo.